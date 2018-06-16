Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...

Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ise teröristlere ait hedefler imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı,...

Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ise teröristlere ait hedefler imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığı, Erzincan ve Irak'ın kuzeyindeki Kandil Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir grup PKK'lı tespit edilince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
​KANDİL'E HAVA HAREKATI
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kandil bölgesine de dün hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325