Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi (3)

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI 1 TON 271 KİLOYA ULAŞTI

Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da yapılan aramada ele geçirilen eroin miktarı 1 ton 271 kiloya ulaştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalarına yönelik akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum Karayolu kent merkezi girişinde yaptıkları denetimde bir TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada çok sayıda 1 kiloluk paketler halinde iç yağ kolilerinin içerisine gizlenmiş eroin ele geçirildi.

POLİS SAYA SAYA BİTİREMEDİ

Narkotik köpeği yardımı Odin ile yapılan detaylı aramada saatler geçtikçe eroin paketlerinin sayısı arttı. Narkotik ekipleri geç saatlere kadar eroin miktarını tespit edebilmek için çalıştı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

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