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Erzincan'a şehit ateşi düştü

KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde şehit oldu. Bayracı’nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı...

Erzincan'a şehit ateşi düştü
KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde şehit oldu. Bayracı’nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilecek.
14 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı Bayracı ailesinin 7 kardeşten en küçüğü ve bekar olan Resul Bayracı'nın, 2016 yılından beri sözleşmeli er olarak TSK’da görev yaptığı öğrenildi. Akşam saatlerinde şehit olan Bayracı’nın naaşı gece saatlerinde baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilecek. Bayracı, cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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