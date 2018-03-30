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Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (6)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YARALI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ Siirt'in merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda...

Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (6)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YARALI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ
Siirt'in merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle Siirt'e geçti.
Siirt'te ilk olarak Devlet Hastanesi'ne giden Bakan Soylu, bugünkü çatışmada yaralanarak, tedavi altına alınan 6 asker ve 5 güvenlik korucusunu ziyaret etti. Yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Soylu, asker ve korucular ile birlikte ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
SALDIRININ OLDUĞU BÖLGEYE GEÇTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede yaralı güvenlik güçlerini ziyaret ettikten sonra 6 korucunun şehit olduğu bölgeye gitti. İncelemelerde bulunan Bakan Soylu, saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.  
5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Ormanardı köyünde 6 güvenlik korucusunun şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon  devam ediyor. Güvenlik yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin kaçış güzergahında başlatılan operasyonda, şu ana kadar 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, bölgede operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

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