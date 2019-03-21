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Eruh'ta tenekede TNT ile yapılmış EYP bulundu

SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilip, imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ye...

Eruh'ta tenekede TNT ile yapılmış EYP bulundu
SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilip, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ye yönelik 'Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonun yapıldığı Kırmızıtepe bölgesinde güvenlik güçleri, 5 kiloluk yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye patlayıcı madde imha timi ve mayın arama köpeği sevk edildi. Yapılan incelemede teneke içerisinde biri elektrik fünye bağlantılı 5 TNT patlayıcı kalıbı olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde güvenlik önlemlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

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