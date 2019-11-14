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Ersoy: Türkiye'de 500'lü rakamlarla ifade edebileceğimiz kadar terörist var

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Şu anda Türkiye genelinde, 500'lü rakamlarla ifade edebileceğimiz kadar terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Halkımızın daha huzurlu, güvenli, istikrarlı...

GÜVENLİK 14.11.2019, 12:08
Ersoy: Türkiye'de 500'lü rakamlarla ifade edebileceğimiz kadar terörist var
İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Şu anda Türkiye genelinde, 500'lü rakamlarla ifade edebileceğimiz kadar terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Halkımızın daha huzurlu, güvenli, istikrarlı hayata kavuşması için bunun sıfıra inmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi. 
İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 5 ili kapsayan ziyaretin ilkini Van'a yaptı. Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Ersoy ve Çetin, valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, burada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, açıklamalarda bulundu. 
'OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRECEK'
Teröristlere büyük darbeler vurulduğunu belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:
"Hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörle mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Sınırlarımızın dışında 'Barış Pınarı Harekatı'yla sağladığımız hem askeri hem moral hem siyasi üstünlüğü o bölgede korumaya devam ederken, içeride de kararlı şekilde operasyonlarımız sürüyor. Yaz döneminde başlayan Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla terör örgütünün içerideki yapılanmasına Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3'lere paralel olarak ciddi bir darbe vurulmuştur. Akabinde Kıran-4'ü başlattık. Arkasından Kıran-5. Başladığımız bütün operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. 1 Ekim'e kadar yaz operasyonlarımız devam etti, çok verimli neticeler aldık. Özellikle kış hazırlıklarına ilişkin çok ciddi sonuçlar aldık ve terör örgütü belki tarihin en ağır darbesini yedi. 1 Ekim itibarıyla kış operasyonlarımız başladı. Dün de Van, Şırnak ve Hakkari illerimizin ortak noktasını buluşturan Faraşin bölgesinde Kıran-6 operasyonu başlattık. Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru kalıcı kılana, bizim asayişimizi, güvenliğimizi, huzurumuzu tehdit etmeye tevessül edecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti varlığına, birliğine, bütünlüğüne kastedenlere karşı bu mücadele devam edecek. İçeride ise içeride, dışarıda ise dışarıda tamamen etkisiz hale getirilene kadar operasyonlar da devam edecek."
MEHMETÇİĞE TEŞEKKÜR
Bakan Yardımcısı Ersoy, operasyonlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak ve çalışmaları ele almak amacıyla bölgede bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: 
"Genel komutanımızla birlikte bugüne kadar çok özverili şekilde kahramanca mücadele eden ve gerçekten terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini vuran bütün kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli valilerimizin önderliğinde illerimizde oluşturulan huzur iklimi, karşılıklı iş birliği ve dayanışma iklimine devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının bu mücadelemize inanmış olarak verdikleri katkıya minnettarız. Bütün kahramanlarımıza hem bugüne kadar yaptıkları bu fedakar ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor hem de bundan sonraki çalışmalarında ayaklarına taş değmeden başarılar diliyoruz. Sizlerin de halkımızın doğru bilgilendirilmesi bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teröristle verdiği mücadelede doğru bilgilendirmeleri ve her türlü olumlu yansımaları, onlara yansıtmak noktasındaki destekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz." 
Şu ana kadar yapılan 'Kıran' operasyonlarıyla ilgili konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Şu anda Türkiye genelinde 500'lü rakamlarla ifade edebileceğiz kadar terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün bilgilerimiz bu doğrultuda. Halkımızın daha huzurlu, daha güvenli, daha istikrarlı bir hayata kavuşması için bunun sıfıra inmesini sağlamak, devletimizin ve bütün güvenlik güçlerimizin en temel vazifesidir. Bunu sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

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