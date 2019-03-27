Eroini 'akıllı çocuk saati' ile takip eden sanığın iddianamesi tamamlandı

ERZURUM'da ele geçirilen 217 kilo 726 gram eroinle ilgili tutuklanan Halil D. (29) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil D.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan en az 15 yıl hapis, 30 bin gün adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede, uyuşturucu tacirlerinin, olası bir aramada dedektör köpeğin koku almaması için kırmızı gres yağı sürülü paketlere sardığı belirlenen eroini, ebeveynlerin çocuklarını güven altında tutmak için kullandığı akıllı saatteki GPS cihazıyla takip ettiği belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak günü operasyon düzenledi. Aşkale polis noktasındaki uygulama noktasında Van'dan gelen 65 plakalı evden eve nakliye kamyonu durduruldu. Ev eşyası taşıyan kamyonda narkotik köpeği 'Çapkın' ile arama yapıldı. Çapkın, eşyalara tepki verince detaylı arama yapıldı. Aramada, mobilya suntaları arasına zulalanmış küçük paketler içerisinde 217 kilo 726 gram eroin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü M.Ç. ile eroinlerin sevkini yaptıran Halil D. tutuklandı. Eroinler ise şehir çöplüğünde imha edildi. Olayla bağlantısı olmadığı belirlenen sürücü M.Ç. bir süre sonra tahliye edildi.

Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Halil D.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan en az 15 yıl hapis, 30 bin gün adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

KÖPEKLER KOKU ALMASIN DİYE GRES YAĞI SÜRÜLMÜŞ

İddianamede, uyuşturucu tacirlerinin deşifre olmamak için yaptığı hilelere değinildi. Halil D.'nin 'Hacıahmet Öztürk' adında sahte kimlikle Van ve Erzurum'da 3 ev kiraladığına yer verilen iddianamede, eroinlerin yatak başlığı, konsol, elbise dolabı, komodin suntaları arasına yerleştirildiği vurgulandı. 397 paket halindeki eroinlerin, olası bir aramada narkotik köpeğin koku almaması için şeffaf renkli poşetlerin üzerine kırmızı gres yağı sürülerek önlem alındığına işaret edilen iddianamede, mutfak gereçleri arasında pembe renkli akıllı çocuk takip saati bulunduğu bildirildi. İddianamede, akıllı saatteki GPS sistemi ile Halil D.'nin saniye saniye eroin yüklü kamyonu yakalanmamak için farklı güzergahtan takip ettiği aktarıldı. Akıllı saat içerisinde GSM numarası tespit edilemeyen sim kart çıktığı belirtildi. Akıllı saatin şarjının bitme ihtimaline karşı taşınabilir şarj cihazına bağlandığına dikkat çekilen iddianamede, Halil D.'nin ifadesi de yer aldı.

Van'da geçen Ekim ayında Resul isimli kişiyle tanıştığını söyleyen Halil D., gümrük kaçağı nargile tütünü taşıması için anlaştıklarını ileri sürdü. Halil D. "Resul'den ayrılınca nargile tütünün cezasının olup olmadığını araştırdım. Fazla önemli bir cezası olmadığını anlayınca tütünleri Erzurum'a getirmek için anlaştım. Önce Van Edremit'te ev tuttum. Ev için ikinci el eşyalar aldım. Resul isimli kişi başka eşyalar da gönderdi. Bu ev eşyalarını ben hiç açmadan bir süre sonra Van'da kiraladığım eve taşıdım. Kendimi bir GSM şirketinin baz istasyonları genel koordinatörü olarak tanıtarak evleri kiraladım. Resul, eşyaları Erzurum'a taşımamı istedi. Takip cihazını Resul eşyaları gönderdiği sırada koymuştu. Cihazı şarja takmamı, eşyalar taşınırken cihazın aktif halde olup olmadığını kontrol etmemi söyledi. 10 bin lira daha önce vermişti, Erzurum'a eşyaları teslim ettiğimde de 10 bin lira daha alacaktım. Eroinler Resul isimli kişiye aittir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı iddianamede, kaçak nargile tütününün nakledilmesi için toplamda 20 bin TL ödeme yapmanın fahiş olduğu, bu nakliyat için toplamda 3 defa adres değiştirmenin ve sahte kimlik bilgileri kullanarak ev kiralama işlemleri yapılmasının, takip cihazı kullanmak suretiyle nakliye işleminin garantiye alınmak istenmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekti. Halil D.'nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.



FOTOĞRAFLI