Ermenek'teki maden faciasında ölen işçinin ailesine manevi tazminat

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'ndeki maden ocağında meydana gelen faciada yaşamını yitiren 18 işçiden Mehmet Baha'nın ailesi, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi, annesi ve babasına 100'er bin lira, 6 kardeşine 40'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tazminatın, ocağı işleten şirket ile ruhsat sahibi şirket tarafından birlikte ödeneceği belirtildi.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkiinde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağını, 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15'te işçiler öğle yemeği molası verdikleri sırasında eski ocakta biriken su bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 8 yıllık evli, 1 çocuk babası 32 yaşındaki Mehmet Baha'nın, annesi, babası ve 6 kardeşi, facianın ardından ocağı işleten Has Şekerler Madencilik Şirketi, ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömür Şirketi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı manevi tazminat davası açtı.

ANNESİ, BABASI VE 6 KARDEŞ’E TAZMİNAT

Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönünden görevsizlik kararı verdi. Mahkeme heyeti geçen 26 Aralık günü görülen son duruşmada görme engelli baba Hasan ve anne Ayşe Baha'ya 100'er bin lira, kardeşleri Hamdi, Ahmet ve Hüseyin Baha ile Aysel Dündar, Selvinaz Eski ve Gülşen Çoban'a, 40'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'TAZMİNATIN MİKTARI AZ'

Ailenin avukatı Emin Bahçeevli, davanın yıllardan bu yana devam ettiğini, verilen tazminat miktarlarının da az olduğunu söyledi.. Bahçeevli, ''Mahkemelerce hükmedilecek hiçbir tazminat, maden kazasında ölen işçileri geri getirmeyecektir, Asıl olan, insanın yaşamıdır. Bu tür kararlar, caydırıcılık unsuru taşıması ve vefat eden maden işçilerinin ailelerinin bir nebze rahatlamasını sağlaması açısından önemlidir'' dedi.

'KARAR KAĞIT ÜZERİNDE KALACAK'

Bahçeevli, tazminatın ocağı işleten şirket ile ruhsat sahibi şirket tarafından birlikte ödeneceğini belirterek, şöyle konuştu:

''Ne yazık ki mahkeme, kazanın meydana gelmesinde denetim yönünden ağır kusurları bulunan davalılar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönünden görevsizlik kararı verdi. Hükmedilen tazminat bedellerini, maden kazası sonrası kapatılan özel maden şirketlerinden tahsil etmek neredeyse imkansız. Hem bu denli düşük tazminatlara hükmedilmesi, hem de verilen kararın kağıt üzerinde kalacağı göz önüne alınırsa, mahkemeler nezdinde insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu, bunun sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını söyleyebiliriz.''

Bahçeevli, alınan kararın, maden faciasında ölen diğer işçi ailelerin açtığı tazminat davası için emsal teşkil edeceğini ekledi.



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