Ermenek'te ev yandı; baba ve kurtarmak istediği 2 kızı öldü(3)

BABA VE İKİ KIZININ CESEDİNE ULAŞILDI

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde çıkan yangında, evin tavanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ın cesetlerine, yaklaşık 10 saatlik çalışma sonunda ulaşıldı. Baba ve kızlarının cesedi evin ikinci katında kiler bölümünde, yan yana, bacanın yanında bulundu.

Üç kişinin cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından yanarak mı yoksa enkaz altında kalmaları sonucu yaşamını yitirdiklerinin kesinlik kazanacağı belirtildi.



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