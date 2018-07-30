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Erken terhis olan asker falezlerden düşüp öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, iznini kullanmadığı için erken terhis olan Barış Koşmaz (25), gezmek için gittiği falezlerden düşerek yaşamını yitirdi. Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki olay, dün gece meydana geldi....

Erken terhis olan asker falezlerden düşüp öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, iznini kullanmadığı için erken terhis olan Barış Koşmaz (25), gezmek için gittiği falezlerden düşerek yaşamını yitirdi.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki olay, dün gece meydana geldi. Vatani görevini yaptığı KKTC'deki birliğinden iznini kullanmadığı gerekçesiyle erken terhis olan Barış Koşmaz, 15 gün önce Antalya'daki ailesinin yanına geldi. Dün gece bir arkadaşıyla Karaalioğlu Parkı'na giden Koşmaz, falezlerden denize inmeye başladı. Bir süre sonra yeniden falezlerden parka çıkmak isteyen Koşmaz, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metreden kayalıklara çarparak denize düştü. Korkmaz'ın uzun süre gelmemesi üzerine arkadaşı durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramada Barış Koşmaz'ın cansız bedeninin denizde olduğunu tespit etti. Deniz polisi tarafından bota alınan Koşmaz'ın cenazesi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. İncelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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