Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Erken müdahale hayat kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Necmi El Aran(14), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli Belediyesi'ne...

Erken müdahale hayat kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Necmi El Aran(14), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli Belediyesi'ne ait plajda meydana geldi. Ailesi ile birlikte sahile gelen Necmi El Aran, serinlemek için denize girdi. Necmi El Aran, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçirdiği görülen Necmi El Aran'a plajda görevli cankurtaranlar, kısa sürede müdahale etti. Sahile çıkarılan Necmi El Aran'a, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Necmi El Aran, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi El Aran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Plaj sorumlusu Yıldıray Ağar, çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine jet-ski ile anında müdahale ettiklerini ve çocuğu kıyıya çıkardıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328