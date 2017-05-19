Erkek öğrencilere cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde bulunan Servi Yatılı Bölge Okulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni O.Y., okuldaki erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. O.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç İlçesi'nde bulunan Servi Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki bir öğrenci, öğretmeninin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ailesine söyledi. Ailenin, okuldaki beden eğitimi öğretmeni O.Y. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, öğretmen O.Y.'yi gözaltına aldı. O.Y., götürüldüğü emniyette sorgulandıktan sonra bugün Genç Adliyesi'ne sevk edildi. Genç Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan sorgusunun ardından tututlanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen beden eğitimi öğretmeni O.Y., tutuklanarak Bingöl Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yapılan araştırma ve incelemelerde, şikayetçi olanın dışında cinsel istismara uğrayan 3 erkek öğrencinin daha olduğu ileri sürülürken, Servi Yatılı Ortaokulu'nda 3 yıldan beri görev yaptığı belirtilen O.Y.'nin aynı okulda okuyan bir başka öğretmenle evli olduğu belirtildi.