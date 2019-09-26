Erkek arkadaşının bıçakladığı Hülya, hastanede öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz (38) tarafından evinin bahçesinde bıçaklanan Hülya Sülün (40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Olay dün sabah saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bahçede meydana geldi. Münür Yavuz, kız arkadaşı Hülya Sülün'ün evinin bulunduğu bahçeye geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz, yanında getirdiği bıçakla Hülya Sülün'ü sol bacağından bıçakladı. Sülün kanlar içinde yere yığılırken, Münür Yavuz kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Sülün'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hülya Sülün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Münür Yavuz'u yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İnegöl'ün Erikli Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, jandarma ekipleri ile yapılan ortak operasyonda Münür Yavuz'u yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



