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Erkek arkadaşını öldürdü, hastaneye gelince yakalandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde birlikte yaşadığı Murat E.'yi (42) bıçaklayan H.D. (32), hastaneye gelince yakalandı. Olay, dün gece, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Murat E. ile uzun süredir birlikte yaşadığı H.D....

Erkek arkadaşını öldürdü, hastaneye gelince yakalandı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde birlikte yaşadığı Murat E.'yi (42) bıçaklayan H.D. (32), hastaneye gelince yakalandı.
Olay, dün gece, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Murat E. ile uzun süredir birlikte yaşadığı H.D. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.D., eline geçirdiği bıçakla Murat E.'yi defalarca bıçakladı. Murat E., kanlar içinde yere yığılırken, H.D. kaçtı.
Gelen sesler üzerine komşularının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Murat E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat E.'nin cesedi hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet şüphelisini H.D.'yi yakalamak için harekete geçti.
Ekiplerin aradığı H.D., erkek arkadaşının öldüğünden habersiz, durumu öğrenmek üzere, cansız bedeninin kaldırıldığı hastaneye geldi. Polis, hastanede Murat E.'yi arayan H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan H.D. adliyeye sevk edildi.

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