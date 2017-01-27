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Ergene Belediyesi'nde 3 personele 'usulsüzlük' gözaltısı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'nde görevli 3 kişi, tahsilatlar evrakında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Ergene Belediyesi'nin Hesap İşleri...

Ergene Belediyesi'nde 3 personele 'usulsüzlük' gözaltısı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'nde görevli 3 kişi, tahsilatlar evrakında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Ergene Belediyesi'nin Hesap İşleri Müdürlüğü muhasebe tahsilat biriminde memur olarak çalışan İ.C., aynı birimde sözleşmeli çalışan E.A. ile M.K., yıl sonu hesap devirlerinde evrakta usulsüzlük tespit edildi. Durumu haber alan Ergene Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel, evrak ile birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 3 belediye çalışan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılığın talimatıyla Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ağır Suçlar Bürosu ekipleri, Ergene Belediyesi'ne giderek 1'i memur 3 çalışanı gözaltına aldı. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hata yapanın cezasını çekeceğini belirterek, "Konuyla ilgili olarak muhasebe yetkililerimiz makbuz atlama olayını fark etmişler. Bunu tarafıma bilgi vermelerinin ardından hemen evrakları alıp savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Şunu açık ve net olarak söylemek istiyorum. Hata yapan cezasını çeker. Bunun için bu olayı fark eden belediye çalışanımıza çok teşekkür ediyorum. Yargıya intikal etti. Artık yargımız olayı takip ediyor" dedi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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