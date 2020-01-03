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Ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine...
GÜVENLİK 03.01.2020, 15:26
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.
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