Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

'Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü' başlıklı haberimizi, teröristlerden birinin isminde kaynağından yapılan düzeltemeyle, ek bilgilerle yeniliyoruz.

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YENİDEN



Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/KÜRTÜN (Gümüşhane), ()- TRABZON'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı terörist grubun başında olduğu belirtilen örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında 6 gün önce çıkan Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu çatışmanın ardından, kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Giresun- Gümüşhane- Trabzon üçgeninde yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonlar sonuç verdi. Güvenlik güçleri, bugün saaat 02.30 sıralarında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Sarıtaş Yaylası kırsalında PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerin, geçen yıl erzak çalan PKK'lı teröristlerin yerini gösterirken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden grubun başında olduğu belirtilen, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde 'Kırmızı' kategoride yer alan örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan olduğu tespit edildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristlerden 'Kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum. Yaralı özel harekat polisimize acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Kırmızı' kategoride aranan sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

ANNE BÜLBÜL: YÜREĞİM SOĞUDU

Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, kırmızı kategoride aranan PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle, yüreğinin bir nebze de olsa serinlediğini söyledi. Anne Bülbül, "Oğlumun kanı yerde kalmadı. Bana söz verenler, sözünü tuttu. Olayı yeni öğrendim. Yüreğim bir nebze de olsa biraz soğudu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu haberleri her aldığımda yüreğim serinliyor, ama benim acımı dindirmiyor. O vurulan kahpeleri görsem de çocuğumun kanının yerde kalmadığı anlasam. Onları kanlı görünce ben de hıncımı alsam. Devletimizden, vuranlardan Allah razı olsun. Mevla güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti. O sözünü tutardı ve bu söz yerine getirilmiş oldu. Allah ondan razı olsun. Benim kuzuma kıyan bu hainler, hak ettiklerini buldu" dedi.



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