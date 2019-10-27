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Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını-5 (AKTUEL -HAVADAN)

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle yangın kısmen kontrol altına alındı. Müdahale sırasında 6 işçi dumandan etkilendi. Kargıcı Mahallesi'ndeki 3'üncü...

GÜVENLİK 27.10.2019, 13:27
KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle yangın kısmen kontrol altına alındı. Müdahale sırasında 6 işçi dumandan etkilendi.

Kargıcı Mahallesi'ndeki 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bisküvi fabrikasının kağıt ve şekerleme bölümünde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi, fabrikanın gece vardiyasında çalışan 160 işçi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının yanı sıra, iş makineleri ve beton mikserleriyle alevlere müdahale edildi. Havadan da helikopterle müdahale yapılan yangın, saat 11.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 işçiye hazır bekleyen ambulanslarda müdahale yapıldı.

Yangının söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

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