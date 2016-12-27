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Ereğli'de park kavgası: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, otomobilini taksi durağına park eden sürücü ile taksi şoförleri arasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Yurt Caddesi’ndeki taksi durağında meydana...

Ereğli'de park kavgası: 5 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, otomobilini taksi durağına park eden sürücü ile taksi şoförleri arasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Yurt Caddesi’ndeki taksi durağında meydana geldi. M.D., iddiaya göre 67 LN 829 plakalı otomobilini taksi durağına park etti. Taksi sürücülerinin M.D.'den aracını kaldırmasını istemesi üzerine tartışma çıktı. M.D. ve yanındaki arkadaşı M.Y. ile taksi sürücüleri G.O., A.O. ve D.M. arasındaki tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumruklarla yapılan kavgayı, çevredekiler ve gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Aldıkları darbelerle hafif yaralanan 5 kişi, polis araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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