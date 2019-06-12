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Ereğli'de iki kazada 3 kişi yaralandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde mobese kameralarına yansıyan iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. İlk kaza saat 22.30 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Kadir D.’nin kullandığı 67 LU 547 plakalı otomobil, yolun...

Ereğli'de iki kazada 3 kişi yaralandı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde mobese kameralarına yansıyan iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.
İlk kaza saat 22.30 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Kadir D.’nin kullandığı 67 LU 547 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice T.’ye (60) çarptı. Kazada, yaralanan Hatice T., yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hatice T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
İkinci kaza ise Kışla kavşağında meydana geldi. Fikret K. (47) yönetimindeki 06 SS 564 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Murat A.’nın (49) kullandığı 67 LP 897 plakalı otomobile çarptı. Kazada Fikret K.’nin otomobilinde bulunan Emine K. (43) ve Ümran K. (49) yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılan hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 
KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
Yaşanan iki kaza mobese kameralarınca kaydedildi. İlk kazada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen Hatice T.’ye otomobilin çarptığı ve aracın yoldan çıkarak kavşağa girdiği görülüyor. İkinci kazada ise kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptığı görülüyor.

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