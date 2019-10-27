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Ereğli'de fabrika yangını (3)
8 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ Konya'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 8 saat sonra söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ereğli Belediye Başkan...
GÜVENLİK 27.10.2019, 16:16
8 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 8 saat sonra söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ereğli Belediye Başkan Vekili Serdar Altınok, ''Yangının çıkış nedeni belli değil. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırılacak. Yangın hammadde kısmında çıkmış. Büyük bir maddi zarar var. Can kaybı olmaması bizleri sevindirdi'' diye konuştu.
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