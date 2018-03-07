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Ereğli'de eşini bıçaklayan kocanın yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uzaklaştırma cezası almasına rağmen evine gittiği eşi Naciye B.'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan ancak bir önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Birol B.'nin Zonguldak...

Ereğli'de eşini bıçaklayan kocanın yargılanmasına devam edildi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uzaklaştırma cezası almasına rağmen evine gittiği eşi Naciye B.'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan ancak bir önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Birol B.'nin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılanmasına devam edildi.
Ereğli Elma Tepe Mahallesi'nde yaşayan Naciye B., şiddetli geçimsizlik ve şiddet gördüğü iddiasıyla eşi Birol B.'den şikayetçi oldu. Evden uzaklaştırma cezası alan Birol B. geçen yıl Ocak ayında eşinin yaşadığı eve gitti. Apartmanda yaşanan tartışma sırasında Birol B., "Beni evden uzaklaştırdın, hem de evde kalmıyorsun. Benim nikahlı eşimsin" diye tepki gösterdikten sonra eşini bıçakladı. Göğsünden ve kollarından yaralanan Naciye B. ağır yaralandı. Hastanede bir süre tedavi gören Naciye B., sağlığına kavuştu.
Olayın ardından tutuklanan Birol B. hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Birol B., geçen Aralık ayındaki duruşmada tahliye edildi. Bugün Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ise tutuksuz sanık Birol B. ve avukatı katıldı. Duruşma, Naciye B.'nin adres tespiti ve ifadesi alınması için ertelendi.

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