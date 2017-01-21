Ereğli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 35 yaşındaki Hakan K. ve arkadaşı 37 yaşındaki Serkan G., bilinmeyen nedenle caddede tartıştıkları 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Orta Cami Mevkii'nde meydana geldi. Hakan K. ve Serkan G., yolda karşılaştıkları B.Y. ve K.Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda B.Y. ve K.Y., Hakan K. ve Serkan G.’yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Göğüslerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hakan K. ve Serkan G.'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



FOTOĞRAFLI