Ereğli'de akrabaların bıçaklı kavgası 3 yaralı

Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, bir kişi de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Polis, kavgaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, bugün saat 13.15 sıralarında Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Parkı önünde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında husumet bulunan Hacı Ş., Kenan Ş., Yavuz G. ile Ali Ş. ve Erdal Ş., iddiaya göre parkta karşılaşıp kavga etmeye başladı. Kavgada Hacı Ş. ve Kenan Ş. vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu, Yavuz G. de tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Ali Ş. ve Erdal Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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