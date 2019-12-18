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Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayanlara hapis cezası

ERZURUM Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 3 çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları...

GÜVENLİK 18.12.2019, 14:13
ERZURUM Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 3 çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları gerekçesiyle 'kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine 3 çalışan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile sorgulama yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Valiliğin soruşturma izniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemede, emeklilik işlemleri servisinde görevli N.G.'nin 8 Nisan 2016, saat 10.37'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile nüfus aile kayıt örneği sorgulaması yaptığı belirlendi. Kurumun kısa vadeli sigortalar servisinde görevli E.T.'nin ise 11 Nisan 2017, saat 10.11'de Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile aynı gün saat 16.12'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile birleşik kütük sorgulaması yaptığı tespit edildi. Genel sigortalılar servisinde çalışan T.Ş.'nin de 3 Mayıs 2017, saat 11.55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı ortaya çıktı. 

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bahsi geçen sorgulamaları kurum sisteminden yapma görev ve yetkilerinin bulunduğu ancak bu sorgulamaları yapmaları yönünde herhangi bir talep olmadığı, bu suretle şüphelilerin sahip olduğu görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirdiklerine vurgu yapıldı. 3 sanık hakkında Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

'PRİMLERİ MUKAYESE ETTİM'

Sorgulamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademe ve derecesine baktığını söyleyen E.T., tamamen mevzuat bilgisini geliştirmek amacıyla sorgulama yaptığını iddia etti. E.T. savcılık ve mahkeme aşamasında yaptığı savunmasında, "Hakkımda FETÖ'den açılmış bir soruşturma yoktur. Kötü bir amacım olmaksızın T.C. kimlik bilgileriyle sisteme girerek sorguladım. Benim prim matrahım ile Efkan Ala ve Recep Tayyip Erdoğan'ın prim matrahlarını mukayese etmek için sorgulama yapmıştım. Ben bu kimlik bilgilerini ve şahsi bilgilerini hiçbir yerde hiçbir şekilde, kötü amaç için kullanmadım" dedi. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamayı kabul etmeyen kadın çalışan N.G. ise bilgisayarını açık bırakıp kısa süreli başından ayrıldığı anlar olduğunu belirtti. Bu sırada kendi bilgisayarındaki sistemin açıkken sorgulama yapılmış olabileceğini savunan N.G., beraatini istedi. 

'BİR ANLIK REFLEKSLE BU SORGULAMAYI YAPTIM'

Recep Tayyip Erdoğan'ın kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı tarihte cumhurbaşkanının AK Parti'ye katıldığını belirten T.Ş. de kendini şöyle savundu: "Aynı gün televizyonlarda gazetelerde ve facebook sayfalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde üyelik formu olan görüntüleri yayınlandı. Ben de bu üyelik formu üzerinde yazan bilgilerin doğru olup olmadığını görmek maksadı ile bir sorguladım. Çıkan ekranda Recep Tayyip Erdoğan ismini görür görmez de hemen kapattım. Ekran bir anlık açıldı. Herhangi bir çıktı almadım. Bilgileri kimse ile paylaşmadım. Kötü niyetim olmaksızın, bir anlık refleksle bu sorgulamayı yaptım."

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Erdoğan ve Ala'ya yönelik eylemi nedeniyle E.T., 'kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorgulama yapan N.G. ve T.Ş. ise aynı suçtan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, "Atılı suçun, aynen iddianamede anlatılıp nitelenen şekilde tüm yasal unsurlarıyla birlikte ayrı ayrı sübuta erdiği, hususlarında tam bir hukuki ve vicdani kanaate varılmış olmakla, her üç sanık yönünden de olmak üzere ayrı ayrı mahkumiyete ilişkin karar verilmiştir" denildi.

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