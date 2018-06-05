Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri? (3)

CHP ADAYI İNCE'Yİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Zonguldak'ı ve maden işçilerini selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Zonguldak'ın yüreği temiz yiğit mert insanlarına yandık. Sizlerin emeğinizle alınterinizle yerin metrelerce altında kazma sallayarak ülkemizi büyütmenize yandık." dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle affedersiniz Edirne’deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olanlardan, çıkanlardan olmadık. Olmayacağız. Bay Muharrem. Oradan başlıyor ziyarete. Türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al milletten. Oradan icazet almanın bir anlamı yok. Sana bir şey de kazandırmaz. Sen zaten bay Kemal’den icazeti zor aldın. Bir de oraya gidiyorsun. Ne işin var orada. Millete gel millete. Biz asla şehitlerimize mahcup olacak bir şey yapmadık. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakarak her türlü ihtiyaçlarını görmenin, gidermenin gayreti içinde olduk. İnşallah bundan sonra da onların ruhunu muazzer edecek şehitlerimize ve yakınlarına mahçup olacak hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizin canlarını seve seve verdikleri vatanımızın güvenliği esenliği ve bekası için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz."

SEN NE ZAMAN HİTLER OLDUN?

Erdoğan, bölücü terör örgütüne ne ülke içinde ne de hudutlar dışında asla nefes aldırmayacaklarını söyledi. Terör örgütlerine yönelik iki yılda önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Allah’a hamdolsun son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 497. Kuzey Irak’ta 446. Yurt içinde 443. Bu son aylarda. Peki Sayın İnce. Bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor? Senin diyor apoletlerini sökeceğim. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran’da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Türkiye hukuk devleti. Türkiye’de yargı var, sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de kimler cumhurbaşkanı adayı oluyor. Şu CHP’ye bak ya, kimleri aday yapmış ya. Zaten kendi gelen başkanına ne diyor? Bir girdin seçilmedin. İki girdin seçilmedin. Üç, dört, beş girdin altı seçilmedin? Diyor mu? Fakat bay Kemal de herhalde ondan kurtulmak için onu buraya sürdü." dedi.

ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ

Erdoğan, terör kapıya dayanmadan onların inlerine girdiklerini belirterek, "Terör bize gelmeden, artık kapımıza dayanmadan biz onların kaynağına gidiyoruz. Ne demiştim hatırlayın? İnlerine gireceğiz inlerine demiştim. Hatırlıyor musunuz? Girdik mi inlerine? Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu bozamayacaklar. Milletimi bölemeyecekler. Ülkemizi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan biz onları ininde vuruyoruz. Şu anda Suriye'de Afrin’de, Cerablus'ta şimdi de Kuzey Irak’ta, gerekirse Sincar’a gideceğiz. Sincar'da da gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, taş, tepe kamp varsa hepsini onların başına geçireceğiz. Afrin’den sonra diğer terör bataklıklarını kurutmak için gereken adımları atmaya başladık. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini, ele başları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak. O Pensilvanya’daki bir şarlatan var ya ve ona tapan mankurtlardan da, milletimize ve ülkemize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. Dikkat edin. O ne diyorsa CHP de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var. O da aynı şeyleri söylüyor. Hiç birbirlerinden farkı yok. Al birini vur öbürüne." dedi.

TERÖRÜ VURMAMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Erdoğan, terörle mücadele konusunda kandil ve Pensilvalya'dakilerin nasıl uykusu kaçıyorsa Türkiye'de de birilerinin uykusunun kaçtığını belirterek, şöyle dedi:

"Bizim terörle mücadele konusunda nasıl Kandil ve Pensilvalya'dakilerin uykusunu kaçırıyorsa emin olun burada da birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye'nin terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'ye göz açtırmamasından en az FETÖ'cüler, onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyur. Kimi zaman bu hazımısızlıkarını alalen ifşa ediyorlar. Kimi zamanda FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele eden isimlere saldırarak örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefetin adayının yaptıkları işte bunun en açık örneğidir. Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış bu paşamıza hakaret ediyor. Ya kim bu paşamız? Kendisiyle Malatya'da Türkiye esnaf ve sanatkarlar federasyonun organize ettiği iftarda beraber aynı masada oturduk. Benim masama nasıl oturmuş, beni nasıl alkışlar. Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben hepsinin paşasıyım ama bu cahil bunu bilmiyor ki. Ve onun komutanıdır ve bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Sen kimsin ya? Haddine mi? Seçim kampanyasında bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. Genel başkanın izinden giden bu şahıs sadece miting meydanlarında Türk Ordusu'nun şerefli komutanlarına dil uzatıyor. Siz zaten değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a bu terör örgütünün desteklediği kişilerle terör örgütünün mensuplarıyla yürüyüşe giden."

AFRİN'İ, FETÖ'YÜ ANA MUHALEFETE RAĞMEN TEMİZLEDİK

CHP'nin terör örgütleriyle mücadele edemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Gözü Pensilvanya’da kulağı Amerika’da gönlü Kandil’de olanların bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunlara kalsa DEAŞ’lı caniler sınırımızın öte tarafında cirit atıyordu. FETÖ halen milletimizin iliğini sömürüyordu. Bunlara kalsa halen bombalar patlıyordu. Açık söylüyorum biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen yaptık, CHP’ye rağmen yaptık, bay Kemal’e rağmen yaptık, Bay Muharrem’e rağmen yaptık. İnandık, azmettik. Dedik ki biz, bunlara kulak asamayız. Afrin'i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ’yü devletimizden ana muhalefete rağmen temizledik. Bazıları çok fazla diyor. Yok daha var. Daha çok temizlenmesi gereken var. İstanbul'da menzep kışkırtıcılarını ana muhalefete rağmen temizledik. Düşünün ana muhalefet partisi yöneticileri Avrupa'da gidip bizi şikayet ediyor. Kardeşlerim tabi herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez. Bizde hak bildiğimiz yolda doğru bildiğimiz yolda aldığımız kararları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK,()

FOTOĞRAFLI