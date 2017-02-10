Erciyes Üniversitesi'nde 14 akademisyene FETÖ gözaltısı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) görev yapan 17 örgetim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde arama yapılan 14 akademisyen gözaltına alınırken, 3'ünün yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Erciyes Üniversitesi'nde görev yapan ve haklarında idari soruşturma açılan öğretim görevlilerine yönelik yapılan savcılık soruşturmasında, Bylock programını kullandıkları belirlenen Gözde Ö., Mehmet Nezir İ., Osman K., Ensar A., Özhan C., Mahmut G., Bekir Ö., İbrahim Halil T., Sibel A., Adem E., Abdussamed A., Tuğba G., Ayşe S., Hayati D., Duran A., Vahit B. ve Serdar Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin evlerinde yapılan arama sonrasında 14'ü gözaltına alındı, 3 akademisyenin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.