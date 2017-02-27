Erciyes Dağı'nda mahsur kalan genç 6 saatte kurtarıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()– KAYSERİ’de, Erciyes Dağı yakınlarında bulunan bir vadide gezintiye çıkan 19 yaşındaki Orhan Karagöz mahsur kaldı. Karagöz, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan ve yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay 19.00 sıralarında Erciyes Dağına yakın bir vadide yaşandı. Tek başına gezintiye çıkan Orhan Karagöz, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Uçurum nedeniyle tırmanış yapamayan Karagöz, durumu 155 ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Orhan Karagöz, bulunduğu yerden kurtarıldı. Karagöz, görevli ekiplere teşekkür etti. Sağlık durumu iyi olan Karagöz, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.



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