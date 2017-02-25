Erciş'te hırsızlık operasyonu

VAN'ın Erciş İlçesi'nde 10 ayrı hırsızlık olayına karışan bir kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Erciş İlçesi'nde ev ve işyerlerinre meydana gelen hırsızlık olayı ilgili çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli E.K., ilçede, ev ve iş yerlerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.K., çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı' suçlarından tutuklandı. Şüpheli E.K.,'nin ikametinde yapılan aramalarda şüpheli tarafından çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.



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