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Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2)
BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞ Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulan Taşdeniz'in, Van Adli...
GÜVENLİK 01.01.2020, 14:48
BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞ
Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulan Taşdeniz'in, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisinde, boğazının bıçakla kesildiği saptandı. Bunun üzerine jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı, aynı mahallede oturan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan 3 şüpheli, sorguya alındı.
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