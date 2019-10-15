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Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin gözaltına alındı
VAN'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör...
GÜVENLİK 15.10.2019, 08:31
VAN'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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