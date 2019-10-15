Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin, gözaltına alındı (3)
VALİLİKTEN AÇIKLAMA Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 'PKK/KCK...
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak 15 Ekim 2019 günü Müdürlüğümüz Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce 4 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Y.Ç., B.Ç., H.K. ve Ş.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."
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