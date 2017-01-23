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Erbaa'da kayıp engelli genç arazide ölü bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa İlçesi'nde 17 gün önce kaybolan zihinsel engelli 29 yaşındaki Mehmet Alıcı, köye 2 kilometre uzakta çay kenarında ölü bulundu. İlçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'de Ceyhan-Veysel...

Erbaa'da kayıp engelli genç arazide ölü bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa İlçesi'nde 17 gün önce kaybolan zihinsel engelli 29 yaşındaki Mehmet Alıcı, köye 2 kilometre uzakta çay kenarında ölü bulundu.
İlçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'de Ceyhan-Veysel Alıcı çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan zihinsel engelli Mehmet Alıcı, 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. En son köy camisinin çevresinde görülen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Alıcı'nın bulunması için güvenlik güçlerinden yardım istendi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu kayıp gencin cansız bedeni bugün öğlen saatlerinde, köye yaklaşık iki kilometre mesafedeki Karakuş Çayı kenarında bulundu. Kayıp gencin donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, daha önce yapılan arama çalışmalarında aynı bölgenin arandığı ancak yoğun kar örtüsü nedeniyle cesedin bulunamadığı belirtildi.
Mehmet Alıcı’nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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