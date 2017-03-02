Erbaa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi, Karayaka Bulvarı Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 46 yaşındaki Temel Göktaş yönetimindeki 60 KD 031 plakalı otomobil kavşaktan çıkan 34 yaşındaki Ferdi Atasoy yönetimindeki 22 UH 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 60 yaşındaki Şaziye Göktaş, 24 yaşındaki Ahmet Bulut, 51 yaşındaki Mustafa Bulut, 35 yaşındaki Bedrettin Atasoy, 52 yaşındaki Güllü Atasoy ve 28 yaşındaki Yadigar Atasoy yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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