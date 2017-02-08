Erbaa'da iki katlı ahşap binada yangın

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesindeki iki katlı ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle çıktı. 57 yaşındaki Recep Kafalı'ya ait evden yükselen alevler kısa sürede çatıya sıçradı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonrası yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın haberini alıp evine gelen Recep Kafalı, gözyaşlarını tutamadı. Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI