Epilepsi ve şeker hastası Nurbanu, yatağında ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, epilepsi ve şeker hastası olduğu belirtilen Nurbanu Göksu (23), ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yatağında ölü bulundu.

Çarşamba ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde, ailesiyle beraber yaşayan Nurbanu Göksu, iddiaya göre, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Aile fertleri, nefes almayan, epilepsi ve şeker hastası olduğu belirtilen Göksu için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Göksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurbanu Göksu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna götürüldü. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı'nca genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.



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