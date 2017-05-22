Epilepsi nöbeti geçirip düşen üniversiteli Zeynep Büşra öldü

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’da arkadaşlarıyla kaldığı öğrenci evinde epilepsi nöbeti geçirerek düşen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Zeynep Büşra Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zeynep Büşra'nın ölümü, ailesi ile ev ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi epilepsi hastası Zeynep Büşra Aydın, 3 kız arkadaşıyla kaldığı Merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi'ndeki evin tuvaletinde iddiaya göre nöbet geçirip düştü. Arkadaşları tarafından baygın bulunan Zeynep Büşra, çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan genç kız, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ev arkadaşı Kuriye Kara polise verdiği ifadesinde, "Zeynep sara hastasıydı. Zaman zaman bayılıyordu. Sabah tuvalette düşmüş. Çıkmayınca şüphelendik ve onu baygın bulduk. Hastanede yaşamını yitirdi" dedi.

Bursa Cumhuriyet Savcısının talimatı ile otopsi yapılan Zeynep Büşra Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kızının ölüm haberi ile yıkılan anne Bedriye Aydın polise verdiği ifadede, kızının rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman bayıldığını söyledi.

Zeynep Büşra Aydın'ın, memleketi İzmit'in Maşukiye Beldesi'nde toprağa verileceği belirtilirken, soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI

