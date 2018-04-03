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Epilepsi hastası çiftçi su kuyusuna ölü bulundu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde serasını sulamaya giden epilepsi hastası Cihan Demirel (32), 7 metrelik su kuyusunda ölü bulundu. Çevreli Mahallesi Kuyularbaşı mevkiinde oturan Cihan Demirel, dün öğle saatlerinde...

Epilepsi hastası çiftçi su kuyusuna ölü bulundu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde serasını sulamaya giden epilepsi hastası Cihan Demirel (32), 7 metrelik su kuyusunda ölü bulundu.
Çevreli Mahallesi Kuyularbaşı mevkiinde oturan Cihan Demirel, dün öğle saatlerinde serasını sulamak için evden çıktı. Demirel'in akşam eve dönmemesinden şüphelenen yakınları kontrol etmek için seraya gitti. Cihan Demirel'i seranın yanındaki 7 metre derinliğinde su dolu kuyunun içinde hareketsiz yattığını gören yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri suyunu boşalttıkları kuyudan Cihan Demirel'i çıkardı. Yaşamını yitirdiği belirlenen Demirel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cihan Demirel'in epilepsi hastası olduğu ve yaklaşık 2 ay önce Azeri kadınla evlendiği belirtildi.

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