mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı
Erdoğan askeri kıyafet giydi, sınırda...
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi

Epilepsi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

ADANA'da minibüs şoförü Özay Şahin (42), epilepsi nöbeti geçiren yolcusunu, güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çukurova ilçesi'nde sabah saatlerinde 01 M 0723 plakalı minibüsle sefere...

Epilepsi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi
ADANA'da minibüs şoförü Özay Şahin (42), epilepsi nöbeti geçiren yolcusunu, güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çukurova ilçesi'nde sabah saatlerinde 01 M 0723 plakalı minibüsle sefere çıkan 20 yıllık şoför Özay Şahin, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ne geldiğinde en arka koltukta oturan yolculardan Suphican Doğaç Uysal (15), rahatsızlandı. Yolcular, Uysal'a ilk müdahaleyi yaparken, Şahin ise yoğun trafiğe rağmen güzergâhı değiştirdi. Uysal'ı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenen Suphican Doğaç Uysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Özay Şahin, "Yolculardan bir anda ses gelince baktım, kalp krizi geçiriyor sandım. Hemen yolcularımız müdahale etmeye başlarken, soğuk kanlılığımı korudum. Yolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Ambulansa haber verecektim, hastaneye 3-4 dakikalık mesafedeydim. Hemen yetiştirebileceğimi düşündüm. Çok şükür ki yetiştirebildim. 5-10 dakika hastanede kaldıktan sonra yolcularımızı alıp, seferimi tamamladım. Durumunun iyi olduğunu öğrendim. Oradaki memur sen gidebilirsin deyince ayrıldım. Yılların vermiş olduğu bir tecrübem var. Engelli Agit kardeşimiz dayak yerken herkes izlemişti, ama benim minibüsteki yolcular öyle bir şey yapmadı. Mutluyum"dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan