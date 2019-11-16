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Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)
YARALI OLARAK KURTARILDI Gaziantep’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
GÜVENLİK 16.11.2019, 01:01
YARALI OLARAK KURTARILDI
Gaziantep’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
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