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Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (3)

VALİ GÜL: 20 BİN TON VE BİN 500 KAMYON AĞAÇ VAR Gaziantep Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Akkent Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için akşam saatlerinde...

GÜVENLİK 15.11.2019, 22:49
Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (3)

VALİ GÜL: 20 BİN TON VE BİN 500 KAMYON AĞAÇ VAR
Gaziantep Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Akkent Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için akşam saatlerinde tekrar arama-kurtarma alanına geldi. Kurtarma ekiplerinden bilgi alan Vali Gül, çalışmalardan olumlu sonuç almak adına her türlü kamu ve özel kuruluş imkanlarının kullanıldığını ifade ederek şunları dedi:
"Dünden bu yana arama kurtarma ekipleri, çalışıyorlar. Görgü tanıklarının ifadesine göre Korkut Küçükcan içeride. Arama öncesinde alanın tamamı drone ile tespit edildi, daha sonra hem AFAD, büyükşehir İtfaiye, ilçe belediyeleri, Adana’dan gelen AFAD ekibi, gönüllüler, katkı sunacak herkes burada çalışmaya başladı. Yaklaşık olarak 740 tane çalışan var. Bunlar 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani her vardiyada 250 kişi çalışıyor. 50’nin üzerinde araç çalışıyor, arama kurtarma köpekleri kullanıldı. Termal kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden teknik çalışmalar yapıldı ve AFAD tarafından kullanıla küçük kameralar sarkıtılarak bölgeyi tarıyorlar. Bölgede Küçükcan’a ait bir bulgu olmadığından emin olunduğu zaman iş makineleri çalıştırılıyor. Bu alanda toplamda 15 bin metreküp kalas var. 20 bin ton ve bin 500 kamyon ağaç var. Bu ağaçlar birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette bulunuyorlar. İnsan gücüyle çıkartmak çok zor. Aşağıda canlı olduğu düşünülerek her yerde iş makinesi çalıştırılamıyor. Herkes şundan emin olsun teknolojinin, kamunun tüm imkanları kullanılıyor. Aile ile 24 saat irtibat halindeyiz. Bütün bu yapılanlara rağmen önerilen bir şey olması halinde onları da yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu normal bir enkaz değil, normal bir enkaz olsa 1 saat içerisinde bu ortaya çıkmış olurdu. Nasıl maden sahalarında binlerce ton hafriyat, göçük oluyorsa bunu öyle düşünmek lazım. Dua ediyoruz, caminin 4 tarafından çalışarak Küçükcan’a ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki iş soğukkanlı şekilde çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmak, onların çalışmalarına alan açmaktır. Özetle, eksik kalan, ihmal edilen bir şey yok, yapılabilecek her şey fazlasıyla yapılmaya devam edecek."
İnşattaki kalas parçalarının bir kısmını çıkaran ekipler içeride açılan koridordan iş makinesi ile çalışarak moloz parçalarını daha hızlı tahliye etmeyi amaçlıyor.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()

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