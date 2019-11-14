Eniştesinin cenazesine katılacaktı, intihar etti
Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, ()- SİVAS'ta, müstakil evde yalnız yaşayan Yusuf Ç. (87), eniştesinin cenazesi için abdest almaya gittiği evinde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle 2'nci...
Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, ()- SİVAS'ta, müstakil evde yalnız yaşayan Yusuf Ç. (87), eniştesinin cenazesi için abdest almaya gittiği evinde kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle 2'nci Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı müstakil evde yalnız yaşayan emekli Yusuf Ç., eniştesi Bekir Korkmaz'ın vefat ettiğini öğrendi. Yusuf Ç., Yüceyurt Mahallesi Abadan Camisi'ndeki cenaze namazına katılmak için abdest almak amacıyla eve geldi. Bir süre evden çıkmayan Yusuf Ç.'yi merak eden yakınları binaya girdi. Yusuf Ç.'yi odanın kapısına iple asılı halde gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yusuf Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Yusuf Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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