Eniştesini öldürüp, kendisini vurdu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'da, Mehmet Ö. (35) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayla kendisini başından vuran Mehmet Ö., ağır yaralandı.

​Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu İlçesi Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Mehmet Sayar'a ait dairede meydana geldi. Mehmet Ö. ile eniştesi Mehmet Sayar iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eniştesine tabancayla 2 el ateş etti. Mermilerin başına isabet ettiği Sayar kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. tabancayla kendisini de başından vurdu.

Olay sırasında evde olan Sayar'ın eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Ö., ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

5 çocuk babası Sayar'ın cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.