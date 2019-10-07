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Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
ESKİŞEHİR'de eşini taciz ettiğini öne sürerek evini bastığı eniştesi Eşref Santur'u (33) pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Mehmetçikler...
GÜVENLİK 07.10.2019, 12:43
ESKİŞEHİR'de eşini taciz ettiğini öne sürerek evini bastığı eniştesi Eşref Santur'u (33) pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Öner, önceki gün evine gittiği eniştesi Eşref Santur ile bir süre tartıştı. Çıkan kavgada Yunus Öner yanındaki pompalı tüfekle Santur'a 5 el ateş etti. Eşref Santur olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Öner polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eniştesi Eşref Santur’u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü itiraf eden Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Öner, önceki gün evine gittiği eniştesi Eşref Santur ile bir süre tartıştı. Çıkan kavgada Yunus Öner yanındaki pompalı tüfekle Santur'a 5 el ateş etti. Eşref Santur olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Öner polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eniştesi Eşref Santur’u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü itiraf eden Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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