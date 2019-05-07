Eniştesini öldürdü, 18 yıl hapisle cezalandırıldı

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, kız kardeşinin eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Hasan Mitiler'i, kendi eşi Sibel Ç. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek öldüren Hasan Adıyaman, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2017'de Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen olayda, ilçedeki tavuk çiftliğinde çalışan Hasan Mitiler, çiftliğin yanındaki evinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen polis ekibi, cinayetle ilgili yaptığı çalışma sonunda cinayet şüphelisi olarak Hasan Mitiler'in Kahramanmaraş'ta yaşayan kayınbiraderi Hasan Adıyaman'ı gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Hasan Adıyaman, olay günü Kahramanmaraş'tan otomobille gelerek görüştüğü eniştesiyle, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tartıştığını ve başına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Hasan Adıyaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Hasan Adıyaman, hakim karşısına çıktı. Duruşmada ayrıca taraf yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

Mahkemede son kez ifade veren Adıyaman, "Maktul benim halamın oğlu ve kız kardeşimle evli. Benim eşimle de maktulün arasında ilişki olduğundan şüphelendim. 2016 yılının Ramazan ayında bir gece eşimin özel telefonunu yakaladım. Maktulle konuşmaları vardı. Eşime sorduğumda da 'Her şey ortada' dedi. Bu olaydan birkaç gün sonra eşimle eniştem ortadan kayboldu. Bu sırada ben ve kardeşim Maraş'taydık. Maktul ile eski eşim 45-50 gün beraber yaşamışlar. Sonra da ailelerin araya girmesiyle maktul eski eşimi Kahramanmaraş'a geri getirdi. Ben eşim geri geldiğinde eşimle konuştum. Maktul Bolu'da yaşıyormuş. Arkadaş ortamında da 'Bolu'ya gelemezler' diyormuş. Daha sonra bizden elini ayağını çeksin, kardeşimden de uzak dursun diye Dörtdivan'a gittim. Yanımda da internetten aldığım tüfek vardı. Görünce korkar diye yanıma almıştım. Dörtdivan'a gittim ve kapıyı çaldım. Evi de eski eşimden öğrenmiştim. Kapıyı açmadı, açsaydı karşısında olduğumu kendisinden korkmadığımı, hayatımızdan çıkmasını söyleyecektim. Fakat açmadı. Ben de kapıyı kırdım, o önden ben arkadan kapıyı itmeye başladık. Tüfek o sıra omzumdaydı. O sırada silah patladı, nasıl patladığını bilmiyorum. Silah patlayınca yere düştüğünü gördüm" dedi.

Adıyaman, ayrıca olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti sanığın 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da sanık Hasan Adıyaman'ın 10 ay hapis cezasına karar verdi. Mahkeme bu kararını ise erteledi.



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