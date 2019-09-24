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Eniştesini 8 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, ablasıyla tartışan eniştesi Aydın Uygun'u 8 kez bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Görkem Taflan (20), bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 9 Eylül günü, Çarşamba'ya bağlı...
GÜVENLİK 24.09.2019, 13:00
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, ablasıyla tartışan eniştesi Aydın Uygun'u 8 kez bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Görkem Taflan (20), bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 9 Eylül günü, Çarşamba'ya bağlı Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem Taflan, ziyaretine gittiği ablası Hasret Uygun'u (39), sokakta eniştesi Aydın Uygun ile tartışırken gördü. Çiftin arasına giren Görkem Taflan, iddiaya göre bir süre sonra eniştesi ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce alkollü olduğu öne sürülen Taflan, belinden çıkardığı bıçakla eniştesine saldırdı. 8 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Uygun, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uygun, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli Görkem Taflan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Uygun, tedavi gördüğü hastanede Cuma akşamı 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uygun'un ölümünün ardından Görkem Taflan yeniden gözaltına alındı. Taflan, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taflan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 9 Eylül günü, Çarşamba'ya bağlı Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem Taflan, ziyaretine gittiği ablası Hasret Uygun'u (39), sokakta eniştesi Aydın Uygun ile tartışırken gördü. Çiftin arasına giren Görkem Taflan, iddiaya göre bir süre sonra eniştesi ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce alkollü olduğu öne sürülen Taflan, belinden çıkardığı bıçakla eniştesine saldırdı. 8 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Uygun, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uygun, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli Görkem Taflan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Uygun, tedavi gördüğü hastanede Cuma akşamı 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uygun'un ölümünün ardından Görkem Taflan yeniden gözaltına alındı. Taflan, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taflan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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