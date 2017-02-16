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Eniştelerinin evini soydular

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesinde, evine girdikleri ablaları Havva Ç.'nin 21 bin lira değerindeki altın bileziklerini çaldığı öne sürülen Ayhan A.ve Fatih A. ile iki arkadaşı, çıkarıldıkları...

Eniştelerinin evini soydular

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesinde, evine girdikleri ablaları Havva Ç.'nin 21 bin lira değerindeki altın bileziklerini çaldığı öne sürülen Ayhan A.ve Fatih A. ile iki arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Orhangazi İlçesinde oturan İshak Ç. ve eşi Havva Ç., çarşı alışverişine çıktı. İddiaya göre ablası ve eniştesinin evde olmadığını fırsat bilen Ayhan A. ile  Fatih A., yanlarına arkadaşları Turan E. ile Nebil Ç.’yi de alarak Arapzade Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Ablasının 6 altın bilezik ile 3 yüzüğünü çalan zanlılar, ardından kaçtı. Eve geldiklerinde eşyanın dağınık olduğunu gören İshak Ç. ve eşi, polisi aradı. Polis, altınları çalanların 16 NHD 61 plakalı otomobille kaçtığını tespit etti. Aranan otomobil içindeki hırsızlarla birlikte Gemlik polis kontrol noktasında yakalandı. Araçtaki aramada Fatih A. (34), Ayhan A. (30), Nebil Ç. (35) ve Turan E.’nin (43) çaldığı 21 bin lira değerindeki altınlar ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı da tutuklandı.

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