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Enişte ile kayınbiraderin bıçaklı kavgası kamerada

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sokak ortasındaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Temel Kapıcı (63), tutuklandı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde meydana...

Enişte ile kayınbiraderin bıçaklı kavgası kamerada
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sokak ortasındaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Temel Kapıcı (63), tutuklandı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde meydana geldi. N.G.(43) ile eniştesi Temel Kapıcı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel Kapıcı, N.G.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan N.G., çağırılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kapıcı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel Kapıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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