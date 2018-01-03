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Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltında (2)

VALİ YILMAZ: BU DAVRANIŞIN AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Bucak ilçesinde 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra gözaltına...

Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltında (2)

VALİ YILMAZ: BU DAVRANIŞIN AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Bucak ilçesinde 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra gözaltına alınan öğretmen İ.B.'nin davranışının affedilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Yılmaz, "Maalesef Bucak'ta bir okulumuzda meydana gelen üzücü olaydan 2 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında bilgim oldu. Bucak Kaymakamımıza olayın saat 15.35 sıralarında intikal ettiği, Kaymakamımızın yaptığı kısa araştırma sonucunda bu olayın gerçek olduğu, maalesef 5'inci sınıfta okuyan engelli bir çocuğumuzun öğretmen tarafından hunharca dövüldüğü görüntüleri ben de gördüm. Bunun akabinde derhal idari işlemleri başlattık. Hem öğretmen hem bundan bilgisi olduğu halde bugüne kadar idari üst makamlara bilgi vermeyen ve işlem yapmayan okul müdür yardımcısı ve okul müdürü, 3'üne beraber görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Derhâl Cumhuriyet savcılığına durum bildirildi ve öğretmen gözaltına alındı. Adli süreç başlatıldı. Adli ve idari soruşturma halen devam etmektedir. Maalesef bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak bunu yapanların yanına kâr kalmayacak. Özellikle engelli çocuklarımıza karşı yapılan bu davranışın affedilmesi mümkün değil. Gerekli her türlü idari ve adli işlemler sonuna kadar takibimizde. Bundan kimsenin endişesi olmasın, gereği de yapılacaktır" diye konuştu.
DEVLET KORUMASINDA
Barbaros Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta özel eğitim gören ve öğretmen şiddetine maruz kalan zihinsel engelli T.K.'nin babasının yurt dışında olduğu, annesinin ise Afyonkarahisar merkezde yaşadığı belirtildi. T.K.'nin Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde devlet korumasında olduğu ve burada kaldığı kaydedildi.
Diğer yandan, öğretmen İ.B.'nin felçli olduğu için sol kolunu kullanamadığı öğrenildi.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

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