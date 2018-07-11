Engelli kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü genci öldürdü (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da işitme engelli kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği Mehmet K.'yi öldüren Yusuf P., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Namusum için" cevabını veren Yusuf P., 'Pişman mısın?' sorusunu yanıtlamadı.

Bu arada Mehmet K.'nin ismini açıklamak istemeyen arkadaşları, "İkisi otomotiv fabrikasında çalışıyorlardı. Arkadaş olarak görüşüyorlardı. Hatta, Mehmet'in paylaşımlarını beğeniyordu. Olayı öğrenince şoke olduk" diye konuştu.



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